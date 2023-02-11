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Gündem Deprem sonrası petrol akışı durdurulmuştu! BOTAŞ'tan yeni açıklama geldi
Gündem

Deprem sonrası petrol akışı durdurulmuştu! BOTAŞ'tan yeni açıklama geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedbir amaçlı durdurulan Dörtyol ve Ceyhan terminallerinde ham petrol yükleme ve boşaltma işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 07:16:00 -
Deprem sonrası petrol akışı durdurulmuştu! BOTAŞ'tan yeni açıklama geldi

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında tedbir amacıyla petrol akışının durdurulduğu Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Sistemin depremden 39 saat sonra yeniden devreye alındığı ve Dörtyol Terminali'nde ham petrol yükleme ve boşaltma işlemlerinin de yeniden başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan, terminalde tedbir amacıyla durdurulan FSRU operasyonları da depremden 6 saat sonra başlatılmıştır.

Aynı şekilde, tedbir amaçlı petrol akışının durdurulduğu Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Sistemi'nde de depremin ardından 42 saat içinde tüm kontroller tamamlanarak pompalama işlemleri ve Ceyhan Terminali'nde de ham petrol yükleme ve boşaltma işlemleri yeniden başlatılmıştır.

Bu çerçevede deprem sonrası 3. tanker yükleme operasyonu sorunsuz olarak devam etmektedir."

Kaynak: Dünya Gazetesi

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