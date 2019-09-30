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Deprem sonrası İstanbul’da ev fiyatları ne kadar sahibinden!

İstanbul'da depreme dayanıklı ev fiyatları merak konusu oldu. İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar eski binalardan çıkıp depreme dayanıklı yeni bina arayışına başladı. Depremin Marmara denizinde olması nedeniyle özellikle de denize yakın yerlerde bulunan evlerden daha iç kesimlere doğru ev arayışlarında artışlar söz konusu oldu. Peki depreme dayanıklı ev fiyatları ne oldu? Sahibinden deprem sonrası İstanbul’da ev fiyatlarında son durum ne?

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:39
Deprem sonrası İstanbul’da ev fiyatları ne kadar sahibinden!

İstanbul'da depreme dayanıklı ev fiyatları merak konusu oldu. İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar eski binalardan çıkıp depreme dayanıklı yeni bina arayışına başladı. Depremin Marmara denizinde olması nedeniyle özellikle de denize yakın yerlerde bulunan evlerden daha iç kesimlere doğru ev arayışlarında artışlar söz konusu oldu. Peki depreme dayanıklı ev fiyatları ne oldu? Deprem sonrası İstanbul’da ev fiyatlarında son durum ne?

Depreme dayanıklı daire fiyatları ne durumda?

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından irili ufaklı yeni depremlerin yaşanmaya devam etmesi üzerine vatandaşların güvenli evlere olan talebi daha da artırdı. Bakırköy’de depreme dayanıklı evlerin fiyatı 330 bin lira ile 2.3 milyon lira arasında olurken, depremin en çok etkilediği Bahçelievler’de ise 225 bin lira – 780 bin lira, Beylikdüzü 179 bin lira – 1.3 milyon lira, Esenler 239 bin lira – 370 bin lira ve Esenyurt’da 187 bin lira – 285 bin lira. Hürriyet Gazetesi bugün bu konuya değindi ve depreme dayanıklı evlerin fiyatları ile ilgili bir liste hazırladı.

İstanbul'da konut fiyatları ne kadar? İlçe ilçe yeni konut fiyatları

Ataşehir 295 bin lira-790 bin lira 

Avcılar 269 bin lira – 520 bin lira

Bağcılar 235 bin lira – 500 bin lira

Bahçelievler 225 bin lira – 780 bin lira

Bakırköy 330 bin lira – 2.3 milyon lira

Başakşehir 310 bin lira – 510 bin lira

Beylikdüzü 179 bin lira – 1.3 milyon lira

Büyükçekmece 365 bin lira – 825 bin lira 

Çekmeköy 219 bin lira – 372 bin lira
Esenler 239 bin lira – 370 bin lira

Esenyurt 187 bin lira – 285 bin lira

Fatih 465 bin lira – 650 bin lira

Gaziosmanpaşa 295 bin lira – 325 bin lira

Güngören 249 bin lira – 670 bin lira

Güngören 249 bin lira – 670 bin lira

Küçükçekmece 260 bin lira – 465 bin lira

Maltepe 170 bin lira – 950 bin lira

Pendik 295 bin lira – 640 bin lira

Üsküdar 355 bin lira – 1.2 milyon lira

Zeytinburnu 310 bin lira – 840 bin lira

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:39
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