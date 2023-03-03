Deprem sonrası anketten bakın ne çıktı! Sonuçlar tam bomba! Bakan, dönüp bir daha baktı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 19-23 Şubat tarihleri arasında 26 ilde toplam 2 bin kişi üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Selvi'nin aktardığına göre; Optimar’ın anketinde “Depremden sonraki süreçte parti liderlerinden hangisinin hasarın giderilmesinde daha başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 49.7’si Erdoğan derken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 12.7 çıkıyor.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 43.2’si Erdoğan cevabını verdi. Kılıçdaroğlu ise yüzde 13.5’le ikinci sırada geldi. Onu yüzde 11.8’le Mansur Yavaş takip etti. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 8.8 alan Selahattin Demirtaş’ın ardından yüzde 7.4’le beşinci sıraya gerilemiş durumda.



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