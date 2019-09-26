Deprem sonra GSM hatları kitlendi! İletişim kurulamıyor

İstanbul'da saat 14.00'da gerçekleşen 5,8 şiddetinde deprem sonrası büyük panik yaşandı. Deprem esnasında ev ve iş yerlerini terk eden vatandaşlar ilk olarak yakınlarını ve sevdiklerini aramak için telefonlarına sarıldı. Fakat birçok kullanıcı hatların kitlenmesi sonucu kimse ile iletişim kuramadı.

DEPREM SONRASI TELEFONLAR ÇEKMİYOR!

İstanbul'da 14.00'da gerçekleşen gerçekleşen deprem sonrası yakınlarına ve sevdiklerine ulaşmak isteyen vatandaşlar hatların kitlenmesi sonucu yakınlarına ulaşamadı. Kullanıcı şikayetlerine göre ilk anda tüm GSM operatörlerinin çalışmadığı belirtilirken bir süre sonra Turkcell ve Vodafone kullanıcıları yakınlarına ulaşmayı başardı. Birçok Turk Telekom kullanıcısı ise hala "servis yok" sorunu ile karşı karşı olduğunu belirtiyor.

İNTERNET ÇALIŞMIYOR!

İstanbul'da yaşanan deprem sonra GSM hatları kitlendi. Telefonlarında şebeke sorunu yaşayan vatandaşların ayını zamanda internet bağlantıları da beraberinde kesildi. Yetkililerden henüz Resmi bir açıklama yapılmazken söz konusu sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.