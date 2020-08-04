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Deprem nerede oldu? Son dakika deprem kaç büyüklüğünde?

Son depremler. Son dakika haberine göre, Malatya’da şiddetli deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem bilgisini paylaştı. Kandilli Rasathanesi Malatya'da 5,7 şiddetinde deprem olduğunu duyurken AFAD tarafından 5,2 olarak açıklandı. Son deprem deprem Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan da hissedildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:03:00 -
Deprem nerede oldu? Son dakika deprem kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş: "(Pütürge merkezli deprem) Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok."

 

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