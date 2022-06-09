Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Bugün deprem oldu mu? 9 Haziran son depremler:

Türkiye deprem kuşağında yer aldığından vatandaşlar deprem konusunda diken üstünde durmakta. Her an bir yerden deprem meydana gelmekte. Vatandaşlar da son deprem nerede oldu, deprem büyüklüğü kaç, deprem merkez üssü neresi? gibi soruları internet üzerinden arama motorunda aramakta. İşte AFAD son deprem haberleri.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem merkez ilçesine bağlı Değirmenönü köyünde saat 10.22'de meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km, büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre ise deprem Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yerin 7.00 km altında kaydedildi.

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