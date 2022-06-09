Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Bugün deprem oldu mu? 9 Haziran son depremler:
Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Türkiye deprem kuşağında yer aldığında neredeyse her gün küçük büyük depremler olmakta. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmekte. Vatandaşlar en son deprem nerede oldu? Bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? sorularını sormakta. İşte 9 Haziran 2022 AFAD son depremler listesi!
Türkiye deprem kuşağında yer aldığından vatandaşlar deprem konusunda diken üstünde durmakta. Her an bir yerden deprem meydana gelmekte. Vatandaşlar da son deprem nerede oldu, deprem büyüklüğü kaç, deprem merkez üssü neresi? gibi soruları internet üzerinden arama motorunda aramakta. İşte AFAD son deprem haberleri.
Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem merkez ilçesine bağlı Değirmenönü köyünde saat 10.22'de meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km, büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre ise deprem Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yerin 7.00 km altında kaydedildi.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın