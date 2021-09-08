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Gündem Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?
Gündem

Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Güncel deprem listesi | Ege Denizi'nde yeni bir deprem kaydedildi. Vatandaşlar depremin merkezini, şiddetini araştırmaya başladı. Peki, deprem ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 10:13:00 -
Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu? Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek bir kez daha Ege’de kendini hatırlattı. İşte, son depremler…

Deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 04.40'ta ve 5,79 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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