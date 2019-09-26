Deprem nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi, trafikte aksama oldu İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle trafikte aksama oldu.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı. Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar açık alanlarda toplandı. Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.

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