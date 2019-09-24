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Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı! İstanbul'da okullar tatil mi?

Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4,6 şiddetindeki deprem nedeniyle okullar boşaltıldı. Okullar olası bir yıkıcı depreme karşı tedbir amaçlı boşaltılırken, "Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil mi?", "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" soruları akıllara gelirken, İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin açıklama yapıldı.

24 Eylül 2019 Salı 12:15
Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı! İstanbul'da okullar tatil mi?

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.00'de 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 5,3 kilometre altında meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kandilli, yaptığı açıklamada, orta şiddetteki depremden yarım saat önce de 3,1 şiddetinde başka bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu.

İstanbul'da okullar tatil mi?

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan İstanbul, şiddetli deprem tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Uzmanların sürekli uyarı yaptığı olası büyük Marmara Depremi nedeniyle İstanbullular sürekli diken üzerinde yaşarken, meydana gelen her depremde yürekler ağızlara geliyor.

Olası büyük Marmara Depremi'ne karşı tetikte olan İstanbul'da saat 11.00'de yaşanan deprem için de artçı sarsıntılar adına okullarda önlem alındı.

Yaşanan 4,6'lık deprem sonrası İstanbul'da okullar boşaltılırken, daha önceki depremlerin ardından tedbir amaçlı okulların tatil edilmesi tekrar akıllara geldi ve "İstanbul'da okullar tatil mi?", "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?" sorularının cevapları aranmaya başlandı.

İstanbul Valiliği meydana gelen depreme ilişkin, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." açıklamasında bulunurken, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:15
  1. Marmara Denizi
  2. 4 6 şiddetinde deprem
  3. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.00'de 4 6 şiddetinde deprem
  4. Kuzey Anadolu Fay Hattı
  5. şiddetli deprem
  6. Marmara Depremi
  7. büyük Marmara Deprem
  8. İstanbul Valiliği
  9. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
  10. Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi
  11. AFAD
  12. AKOM

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