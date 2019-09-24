Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı! İstanbul'da okullar tatil mi?

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.00'de 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 5,3 kilometre altında meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kandilli, yaptığı açıklamada, orta şiddetteki depremden yarım saat önce de 3,1 şiddetinde başka bir depremin daha gerçekleştiğini duyurdu.

İstanbul'da okullar tatil mi?

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan İstanbul, şiddetli deprem tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Uzmanların sürekli uyarı yaptığı olası büyük Marmara Depremi nedeniyle İstanbullular sürekli diken üzerinde yaşarken, meydana gelen her depremde yürekler ağızlara geliyor.

Olası büyük Marmara Depremi'ne karşı tetikte olan İstanbul'da saat 11.00'de yaşanan deprem için de artçı sarsıntılar adına okullarda önlem alındı.

Yaşanan 4,6'lık deprem sonrası İstanbul'da okullar boşaltılırken, daha önceki depremlerin ardından tedbir amaçlı okulların tatil edilmesi tekrar akıllara geldi ve "İstanbul'da okullar tatil mi?", "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?" sorularının cevapları aranmaya başlandı.

İstanbul Valiliği meydana gelen depreme ilişkin, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." açıklamasında bulunurken, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.