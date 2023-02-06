Deprem nedeniyle fiyatların arttığı iddia edilmişti! Flaş açıklama

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki fabrikalarda üretilen battaniyelerin fiyatının 2-2,5 katına çıktığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çakın, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada depremin ardından Uşak'ta üretilen battaniyelerin fiyatının arttığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğunu belirtti.

İddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildiren Çakın, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan, Uşak'ta battaniye fiyatlarının 100 liradan 250 liraya yükseldiği haberleri gerçek dışıdır. Uşaklı sanayicilerimiz ihtiyaç duyulan battaniyeyi en uygun ve en hızlı şekilde üretmeye devam etmektedir. Şu ana kadar Uşaklı hayırsever hemşehrilerimiz tarafından bağışlanan 100 bin battaniye, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Gün, dayanışma günüdür."