  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deprem mi oldu? Son depremler: Deprem nerede oldu?
Aktüel

Deprem mi oldu? Son depremler: Deprem nerede oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Ocak 2022 Pazar günü meydana gelen depremler merak ediliyor. Peki son deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Deprem yıkılan bina oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 12:48:00 -
Deprem mi oldu? Son depremler: Deprem nerede oldu?

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre deprem Akdeniz açıklarında saat 11.22'de yerin 214 km altında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 25 km altında meydana gelen deprem 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. AFAD son depremler listesi için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay