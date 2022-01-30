Deprem mi oldu? Son depremler: Deprem nerede oldu?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Ocak 2022 Pazar günü meydana gelen depremler merak ediliyor. Peki son deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Deprem yıkılan bina oldu mu?
Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre deprem Akdeniz açıklarında saat 11.22'de yerin 214 km altında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 25 km altında meydana gelen deprem 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. AFAD son depremler listesi için tıklayın