Deprem mi oldu son dakika | Deprem gerçeği kendini sık sık hatırlatıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar nerede, ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. Peki, nerede deprem oldu?

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri

Son 24 saat içerisinde Türkiye’de pek çok deprem kaydedildi. Depremlerden pek çoğu 2 şiddetinin altındaydı.