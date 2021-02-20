Deprem mi oldu? Son dakika depremleri
Deprem nerede ne zaman oldu? 2020 ve 2021 yılı meydana gelen depremlerle kendinden çokça söz ettiriyor. Sık sık kendini hatırlatan deprem gerçeği sebebiyle vatandaşlar internette ‘Deprem nerede oldu?’, ‘Deprem mi oldu?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? 20 Şubat son depremler
Deprem mi oldu son dakika | Deprem gerçeği kendini sık sık hatırlatıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar nerede, ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. Peki, nerede deprem oldu?
Deprem nedir?
Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.
Deprem mi oldu? Son dakika depremleri
Son 24 saat içerisinde Türkiye’de pek çok deprem kaydedildi. Depremlerden pek çoğu 2 şiddetinin altındaydı.