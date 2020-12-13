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Gündem Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri
Gündem

Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri

Deprem nerede oldu? | İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından milyonlarca kişi her gün 'Deprem mi oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Özellikle Ege'de yaşanan depremler vatandaşları kaygılandırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:22:00 -
Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri

31 Ekim 2020’de İzmir 6,6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Uzmanlar 6,6 şiddetindeki bir depremin artçılarının yaklaşık bir yıl devam edeceğini belirtiyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

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13 Aralık 2020’de Sisam Adası, Kuşadası Körfezi, Menderes gibi pek çok yerde küçük şiddette depremler yaşandı. İşte, 13 Aralık Pazar güncel deprem listesi:

 

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