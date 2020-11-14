Deprem nerede oldu? Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri

İzmir’de 6,6 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor. Artçıların pek çoğu 4 şiddetinin üzerinde oluyor. Uzmanlar artçıların yaklaşık bir yıl sürebileceğini araştırıyor. İşte, son dakika depremleri: