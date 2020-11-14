Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri
Deprem nerede oldu? 30 Ekim Cuma günü İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 115 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hal böyle olunca milyonlarca kişi son dakika depremlerini araştırıyor. Peki, İzmit artçılar bitti mi? | Son dakika depremleri | Deprem mi oldu?
Deprem nerede oldu? Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?
Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri
İzmir’de 6,6 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor. Artçıların pek çoğu 4 şiddetinin üzerinde oluyor. Uzmanlar artçıların yaklaşık bir yıl sürebileceğini araştırıyor. İşte, son dakika depremleri: