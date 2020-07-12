Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri
Ankara’da deprem mi oldu? Ankara’da yaşayanlar deprem olup olmadığını araştırıyor. AFAD Ankara’da bir deprem olduğunu duyurdu. Vatandaşlar “Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?” , “Ankara’da deprem mi oldu?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, son dakika depremleri…
Ankara’da yaşayan vatandaşlar internette “Deprem mi oldu?” , “Deprem ne zaman oldu?” , “Ankara’da kaç şiddetinde deprem oldu?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Deprem mi oldu? | Son dakika depremleri
AFAD'tan yapılan açıklamada; Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesinde saat 17:52'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.06 km olarak açıklandı.