Deprem mi oldu son dakika
Kayseri deprem son durum |Kayseri’de yaşayan vatandaşlar bir sarsıntı yaşadı. Meydana gelen depremin ardından pek çok kişi ‘Deprem nerede oldu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu?
Kayseri’de deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin merkezini ve şiddetini araştırıyor. Peki, deprem nerede ne zaman oldu?
Deprem mi oldu son dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 15.38'de ve 6,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.