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Aktüel Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu yıkılan ev bina oldu mu?
Aktüel

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu yıkılan ev bina oldu mu?

AFAD son dakika deprem açıklamasında bulundu. Peki, nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Deprem yıkılan bina var mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-31 13:23:00 - 2022-08-31 13:30:15
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu yıkılan ev bina oldu mu?

AFAD son dakika deprem açıklamasında bulundu. Peki, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu yıkılan ev bina oldu mu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu ve en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.

4,7 büyüklük depremin ardından bu kez Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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