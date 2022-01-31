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Aktüel Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde?
Aktüel

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde?

Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün irili ufaklı depremler meydana geliyor. Son depremler listesi AFAD tarafından açıklandı. Peki deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 08:36:00 - 2022-01-31 08:36:17
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde?

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan bilgilerere göre, saat 03.49'da merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Ricther ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedildi.

Bingöl'de deprem mi oldu?

Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "Saat 03:49'de merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Merkezden de yoğun hissedilen deprem sonrası bölgedeki ilk taramalara göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Bingöl. Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. 

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