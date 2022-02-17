Deprem mi oldu? Vatandaşlar 17 Şubat Perşembe akşamı nerede kaç şiddetinde deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, bugün deprem mi oldu?

Deprem mi oldu 17 Şubat | Deprem nerede ne zaman oldu?

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Karabul ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 19.05 sularında yaşanan depremin ardından artçıların yaşanıp yaşanmadığı ise merak edildi.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.