2020 yılında ülkemizde pek çok deprem meydana geldi. Son olarak İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde 116 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Uzmanlar bu sarsıntıların bir yıl kadar sürebileceğini ifade ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? | 15 Aralık güncel depremler

Türkiye bir deprem ülkesi. Her gün onlarca deprem kaydediliyor. İşte, 15 Aralık’ta meydana gelen depremler: