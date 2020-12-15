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Gündem Deprem mi oldu? | 15 Aralık güncel depremler
Gündem

Deprem mi oldu? | 15 Aralık güncel depremler

Son dakika depremleri | Yeni günle birlikte milyonlarca kişi deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? | Deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:28:00 -
Deprem mi oldu? | 15 Aralık güncel depremler

2020 yılında ülkemizde pek çok deprem meydana geldi. Son olarak İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde 116 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Uzmanlar bu sarsıntıların bir yıl kadar sürebileceğini ifade ediyor. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? | 15 Aralık güncel depremler

Türkiye bir deprem ülkesi. Her gün onlarca deprem kaydediliyor. İşte, 15 Aralık’ta meydana gelen depremler:

 

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