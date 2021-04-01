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Yaşam Deprem mi oldu? 1 Nisan güncel deprem listesi
Yaşam

Deprem mi oldu? 1 Nisan güncel deprem listesi

Deprem nerede oldu? Türkiye, bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hatırlatıyor. Pek çok kişi gün içerisinde sık sık 'deprem mi oldu?' sorusuna cevap arıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 18:00:00 -
Deprem mi oldu? 1 Nisan güncel deprem listesi

Vatandaşlar sık sık deprem olup olmadığını araştırıyor. 30 Ekim 2020’de Ege Denizi açıklarında meydana gelen İzmir’de 117 canın kaybına yol açan, İstanbul’da dahi sarsıntının hissedildiği depremin üzerinden aylar geçti. Ancak Ege’deki sarsıntılar sürüyor. Bu sebeple vatandaşlar bugün deprem olup olmadığını araştırıyor.

Deprem mi oldu? 1 Nisan güncel deprem listesi

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 90,16 kilometre olarak ölçüldü.

 

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