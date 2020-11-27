Deprem merkez üssü nere? 27 Kasım son depremler
Son dakika Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Peki Son depremler Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem merkez üssü nere?
Kandilli Rasathanesi merkez üssü Malatya’ya 62 kilometre uzaklıkta bulunan Pütürge ilçesinde saat 11.27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ’da da hissedildi. Elazığ’da 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralanmıştı.