  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak
Aktüel

Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağı ve sandığa borcu olan üyelerin talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:33:00 -
Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Fonu (İLKSAN) tarafından afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira nakit yardım sağlanacağı, talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği açıklandı. .

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, İzmir depreminde konut veya ev eşyası hasar gören sandık üyesi eğitim çalışanlarına 1500 lira geri ödemesiz nakdi yardım yapılacağını belirtti. kuruma hasar ve zarar tespitini içeren belgelerle başvurmaları halinde.

Yılmaz, fondan kredi alan ve ödemeleri devam eden afet mağdurlarının borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenebileceğine işaret etti.

"Ertelenen süre içinde afet mağdurlarının maaşlarından kredi kesintisi yapılmayacaktır. Deprem sırasında konut veya ev eşyası zarar gören kredi borcunu ertelemek isteyen üyelerin faydalanabilmesi için mesken veya ev eşyalarında meydana gelen hasar durumunu gösterir resmi belgeler ile sandığa başvurması gerekiyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı
Dünya

Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı

İsrail'den dilediği özürle gündeme gelen batı kuklası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yakın isimlerinden sözde gazeteci Hamad Al Ma..
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar

Küresel haydut ABD'nin orta doğudaki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan saflarında savaşan terör örgüt..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay