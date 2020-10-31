Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Fonu (İLKSAN) tarafından afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira nakit yardım sağlanacağı, talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği açıklandı. .

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, İzmir depreminde konut veya ev eşyası hasar gören sandık üyesi eğitim çalışanlarına 1500 lira geri ödemesiz nakdi yardım yapılacağını belirtti. kuruma hasar ve zarar tespitini içeren belgelerle başvurmaları halinde.

Yılmaz, fondan kredi alan ve ödemeleri devam eden afet mağdurlarının borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenebileceğine işaret etti.

"Ertelenen süre içinde afet mağdurlarının maaşlarından kredi kesintisi yapılmayacaktır. Deprem sırasında konut veya ev eşyası zarar gören kredi borcunu ertelemek isteyen üyelerin faydalanabilmesi için mesken veya ev eşyalarında meydana gelen hasar durumunu gösterir resmi belgeler ile sandığa başvurması gerekiyor."