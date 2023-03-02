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Medya Deprem kahini Hoogerbeets’in 8 büyüklüğündeki deprem tahminine Rus uzmandan önemli cevap
Medya

Deprem kahini Hoogerbeets’in 8 büyüklüğündeki deprem tahminine Rus uzmandan önemli cevap

Sosyal medyada deprem kahini olarak ünlenen Hollandalı Frank Hoogerbeets, 3 Şubat’ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden önce bölgede 7.5’lik bir deprem beklediğini ifade eden Hoogerbeets tüm dünyada ses getirmeyi başarmıştı. Hollandalı isim bu kez Mart ayının ilk haftasını vurgulayarak 8 büyüklüğünde bir depreme işaret etti. Hoogerbeets’in sözlerine Rus uzman “Amatör” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 15:13:00 - 2023-03-02 15:30:52
Deprem kahini Hoogerbeets’in 8 büyüklüğündeki deprem tahminine Rus uzmandan önemli cevap

Sosyal medyada deprem kahini olarak ünlenen Hollandalı Frank Hoogerbeets, 3 Şubat’ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden önce bölgede 7.5’lik bir deprem beklediğini ifade eden Hoogerbeets tüm dünyada ses getirmeyi başarmıştı. Hollandalı isim bu kez Mart ayının ilk haftasını vurgulayarak 8 büyüklüğünde bir depreme işaret etti. Hoogerbeets’in sözlerine Rus uzman “Amatör” diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin 3 gün öncesinde Hollandalı Hoogerbeets, 7.5 büyüklüğünde bir depreme işaret ederek dünya basınının ilgisini çekmişti. Depremlere yönelik tahminlerini gök cisimlerinin hareketlerine dayanarak yaptığını ifade eden Hoogerbeets, YouTube’dan yayınladığı yeni videosunda Mart ayının ilk haftasının kritik olacağı konusunda uyardı. Hoogerbeets, Kamçatka Yarımadası ve Kuril Adaları’ndan Filipinler ve Endonezya’ya kadar binlerce kilometrelik bir alanda 8 byüklüğünde bir depremin olabileceğini söyleyerek “Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı” ifadelerini kullandı.

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