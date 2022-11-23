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Gündem Deprem hasara neden oldu! Düzce'de su kesintisi
Gündem

Deprem hasara neden oldu! Düzce'de su kesintisi

Düzce'de, depremin ardından ana su alma regülatöründe yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 18:00:00 - 2022-11-23 18:03:04
Deprem hasara neden oldu! Düzce'de su kesintisi

Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, ekiplerin sahadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin ardından Beyköy ana su alma regülatöründe arıza meydana geldiği belirtildi.

Arıza nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşanacağı bildirilen açıklamada, "Ekiplerimiz arızayı gidermek için aralıksız çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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