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Yaşam Deprem Gürün'de de hasar oluşturdu! Hasarlı minareler böyle yıkılıyor
Yaşam

Deprem Gürün'de de hasar oluşturdu! Hasarlı minareler böyle yıkılıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde depremde hasar gören minareler kontrollü olarak yıkılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 13:44:00 -

Sivas’ın Gürün ilçesinde depremden etkilenin camilerin hasar gören minareleri kontrollü olarak yıkılıyor.

Sivas’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçe Gürün oldu. Gürün’de bazı müstakil yapılan yıkılırken çok sayıda binada hasar oluştu. Camilerin hasar oluşan ve tehlike arz eden minarelerinin kontrollü olarak yıkımına başlanıldı. İlçe Kaymakamlığının koordinesinde bugün; Hayranibaba, Sümüklüköyü, Yanan ve Suçatı camilerinin minarelerinin yıkımı gerçekleştirildi.

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