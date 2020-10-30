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Yaşam Deprem duası! Depremde okunacak dua
Yaşam

Deprem duası! Depremde okunacak dua

Deprem duası, Depremde okunacak dua, hangi dualar deprem anında ve deprem sonrasında okunur? Deprem anında okunacak dua nedir? Hz. Muhammed'in deprem ve afetler için tavsiye ettiği dua ve deprem afetinden korunmak için okunacak dualar...

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:23:00 -
Deprem duası! Depremde okunacak dua

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var. Büyük bir üzüntü yaşayan, enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışan kişiler deprem duası, deprem anında okunacak duaları merak ederek araştırıyor. 

Depremde okunacak dua

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın."

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Peygamberimi(sav.) 'in afette okunmasını tavsiye ettiği dua

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

"Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"

Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

(Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

"Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai."

(İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

Deprem anında hangi ayet okunur?

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.” “Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik.” (Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme!

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