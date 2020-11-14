Deprem çantası, solak medyayı rahatsız etti

Başakşehir Belediyesi sosyal farkındalık uygulaması kapsamında yaklaşık bir sene önce vatandaşlara "Deprem Çantası" dağıtmaya başladı. Belediyeye ait sosyal medya hesaplarından yapılan dağıtım vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Radyo Başakşehir'de program yapan Türkiye'nin en ünlü radyocuları ve programcıları da devreye girdi ve dinleyenlerine deprem bilincini hatırlatmak üzere binlerce deprem çantası hediye etti. Deprem çantası, dinleyicilerin evlerine kadar ücretsiz olarak gönderildi.

Solak medya rahatsız oldu

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal farkındalık uygulaması, solak medya kuruluşlarını rahatsız etti.

Ergüt: CHP'li bir belediye yapsa, yere göre sığdıramazsınız

Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt; sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başakşehir Belediyesi yaklaşık 1 yıldır farkındalık oluşturmak adına hem sosyal medya hesaplarından, hem de ülkenin en önemli radyo programcıları aracılığı ile binlerce deprem acil setini dağıtmıştır, dağıtmaya da devam edecektir. CHP'li bir belediye yapsa yere göğe sığdıramazdınız" diyerek solak medyaya tepki gösterdi.