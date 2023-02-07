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Yaşam Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? THY'den ücretsiz uçuş kararı: Tüm uçuşlar için mi? Bugün uçuşlar iptal edildi mi?
Yaşam

Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? THY'den ücretsiz uçuş kararı: Tüm uçuşlar için mi? Bugün uçuşlar iptal edildi mi?

Türkiye'yi derinden sarsan ve 10 ilde etkisi halen devam eden deprem haberleri sonrası birçok kurum ve kuruluş yardım için seferber oldu. Pegasus, deprem bölgesi dönüş biletlerinin tamamen ücretsiz olduğunu duyurmuştu. Son olarak Türk Hava Yolları da deprem bölgesi dönüş biletlerinin ücretsiz bir şekilde alınabildiğini duyurdu. Peki, Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? Ücretsiz uçuşlar hangi illerden olacak? Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? İptal edilen uçak seferleri 7-8 Şubat 2023 (Bugün - Yarın) hangi uçuşlar iptal oldu? Ücretsiz uçuşlar hangi illerden olacak? THY duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-02-07 19:37:00 - 2023-02-07 19:41:08
Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? THY'den ücretsiz uçuş kararı: Tüm uçuşlar için mi? Bugün uçuşlar iptal edildi mi?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi. İşte açıklamanın detayları...

Ya Birinci Dünya Savaşı hiç yaşanmamış olsaydı? Strateji oyunu tarihi senaryoları simüle ediyor.DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.

Yapılan açıklamada ise şu şekilde;

"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

"Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

PEGASUS DA DUYURMUŞTU

Pegasus, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamen ücretsiz olduğunu açıkladı.
İşte o açıklama:

"Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.

Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık."

THY 238 UÇUŞ SEFERİNİ İPTAL ETTİ!

THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 7-8 şubattaki 238 seferini iptal etti. 

İptal edilen uçak seferleri 5-6 Şubat 2023 (Bugün - Yarın) hangi uçuşlar iptal oldu?

Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son dakika bilgiler için 

ANADOLU JET İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI , UÇUŞ SEFERLERİ İÇİN , SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN resmi Web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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Yaşam

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