Deprem bölgesindeki o faaliyetler, İslam düşmanlarını resmen deliye döndürdü! Adeta kuduruyorlar

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından İslamî vakıf, dernek, tarikat ve cemaatlerin hemen yardıma koşması, İslam karşıtı Birgün gazetesinin tarikat alerjili yazarı Timur Soykan'ı adeta deliye döndürdü.

Soykan, yapılan meşru ve yerinde yardımları hazmedemediğini gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinden sonra bölgede çok net görülen bir gerçek var: Sistemli şekilde devletin yardım kuruluşları geri plana çekiliyor ve tarikatlara, İslamcı derneklere alan açılıyor.

Depremde yerle bir olan Kahramanmaraş’ın merkezinde AFAD ve Kızılay’dan daha fazla bu tarikat derneklerinin faaliyetleri dikkat çekiyor. Belediyenin hemen önünde Ankara merkezli Verenel Derneği’nin yemek dağıtım merkezi var, onun yanında Verenel Derneği’nin giysi ve gıda yardım çadırı kurulmuş. Dağıtımı derneğin yeşil yeleklerini giymiş cübbeli ve sarıklı kişiler yapıyor. Verenel Derneği, Nakşibendi Tarikatı’nın Yahyalı koluna bağlı Safa Vakfı bünyesinde bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çadırkentler çevresi ve pek çok noktada ise Menzil Tarikatı’na bağlı Beşir Derneği’ne alan açılmış. TIR’ların, çadırların üzerinde Beşir Derneği’nin büyük logoları yer alıyor. Mavi yelekli, sarıklı, cübbeli tarikat müritleri, yemek ve giysi dağıtıyor.

(...) Kentin meydanında ise MÜSİAD’ın büyük bir yemek çadırı bulunuyor.

SOKAKLARDA TARİKATÇILAR GEZİYOR

Bu sırada sarıklı, cübbeli, sakallı müritler çadırkentleri, sokakları gezerek örgütlenme faaliyeti yürütüyor. (...)

Parkın sonunda ise şişman tarikat mensubu parkta oturan çocukların karşısına geçmiş. Neden namaz kılmadıklarını soruyor. “Her şeye zaman buluyorsunuz, Allah’a ibadet için mi zamanınız yok” diyor. Karşısındaki gençlerin sıkıldığı çok belli. Kameraya kaydettiğimi görünce “Hayırdır hemşerim” diyerek çekim yapmamı istemiyor.

Bunlar sadece sokakta ilk bakışta görünen tarikatlar…

Yıkımın içindeki tarikat gerçekleriyle henüz yüzleşemedik."