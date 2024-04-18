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Gündem Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı
Gündem

Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 22:41:00 -
Deprem bölgesindeki köprü ve yollarda olumsuz bir duruma rastlanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde köprü ve yollarda herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki köprü ve yolların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Köprü ve yollarımızda olumsuz bir duruma rastlanmamıştır"

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki (200-19 ve 200-20 Sivas-Ankara Devlet Yolu ile 58-81 Şeyhhalil il yolu ve 850-03 ve 850-04 Sivas-Tokat Devlet Yolu) köprü ve yollarımızda yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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