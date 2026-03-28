Deprem bölgesindeki esnafa can suyu! TESK’ten üretim ve istihdam hamlesi

Deprem bölgesinde yeniden ayağa kalkmaya çalışan esnaf ve sanatkârlar için yürütülen destek programı kapsamında üretimi artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Fransa hükümetinin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) koordinasyonunda yürütülen İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "439 bin kadın üyemizle birlikte deprem bölgesindeki esnafımızın ortak çalışma atölyeleriyle 9 bölgede üretimlerini artırmaya yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalarla bölgeye istihdam sağlıyor, kalifiye eleman yetişmesine destek veriyoruz. Kadınlarımızın işlerini büyütmelerini sağlarken, esnaf ve sanatkârlarımızın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde esnaf ve sanatkârlarımızın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca kadın girişimcilerimizin işlettiği işletmeleri ziyaret ederek desteklerimizin sahadaki yansımalarını yerinde inceliyoruz" diye konuştu.

"Üretimi destekliyoruz"

Program kapsamında hayata geçirilen ortak kullanım tesislerinin önemine dikkat çeken Bendevi Palandöken, "Yürüttüğümüz çalışmalarla sadece ekonomik katkı sağlamayı değil, göçün önüne geçerek insanlarımızın kendi bölgelerinde iş ve aş bulmalarını amaçlıyoruz. Esnafımızın şehrin simgesi olduğunun bilinciyle yerel ekonomiyi güçlendiriyoruz. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay’da imalatın durma noktasına geldiği alanları önceliklendiriyor, kurduğumuz 9 ortak kullanım tesisiyle küçük işletmelerimizin makine ve ekipmana erişimini sağlıyoruz. Bu işletmeler tamamen üretime döndüğü zaman da hem o bölgedeki sanayi kuruluşlarının aynı şekilde yine yan sanayilerin gelişmesinde önemli destek olacak. Esnaf ve sanatkârlarımızın yeniden üretime katılması için tüm imkânlarımızı seferber ediyor, UNDP ile yürüttüğümüz İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında hem maddi hem yapısal desteklerle bu süreci güçlendiriyoruz. Esnafımızın yeniden ayağa kalkması için bu tür projeleri artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"208 küçük işletmeye destek sağlandı"

TESK AB ve Dış İlişkiler Müdürü Fuat Elvan ise "Biz UNDP ile birlikte kadınlarımızın, engellilerimizin ve diğer işletmelerin bu hayallerin peşinden koşmasına destek olmak için bir çaba gösterdik. Toplamda 208 işletmeye destek verdik. Küçük destekler büyük etkiler oluşturabiliyor. 9 tane ortak uygulama alanımız açıldı. Yakın zamanda da tam olarak işlevsel hale gelecek. Bu ortak kullanım alanlarıyla birlikte biz aslında işletmelerin daha büyük işleri yapabilecekleri, bu işleri yaparken de çocuklarını bırakabilecekleri, dijital dünyadan haberdar olabilecekleri yerleri de kurduk" değerlendirmesini yaptı.