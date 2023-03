Deprem bölgesinde sınava girecek adaylara uyarı!

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçirdiğimiz zor günlerin ardından uzmanlar, her şeye rağmen hayata karışmamız, bazen yeniden başlamamız, yaralarımızı sarmaya devam etmemiz için psikolojik iyi oluşumuzu güçlendirmemiz gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan adaylara seslenen Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Yeterliliklerinizi, yeteneklerinizi ilerleyen zamanlarda geliştirmenin, güçlendirmenin yollarını arayın. Konu başlıklarını tekrar gözden geçirip, eksik olan konularınızı tamamlayın, günlük çalışma programınızı belirleyin” tavsiyesinde bulunuyor. Planlı program dahilinde çalışmanın verimli olduğunu hatırlatan Tözeniş, sınavla ilgili kısa ve uzun süreli hedefler koymanın motivasyon sağlamada yararlı olacağını kaydediyor.

Zihnimizi dinlendirmemiz gerekiyor

Özellikle depremzede öğrencilerin ve üniversite adaylarının rutin gündemlerine dönmesinin önemine işaret eden Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin ardından hepimiz biliyoruz ki artık eski normale dönmek hepimiz için daha zor. Keşke bir düğme olsa da şu zihnimin sesini susturabilsem dediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Kendimize ve başkalarına yardım edebilmek için zihnimizi dinlendirmemiz gerekiyor.” dedi.

Psikolojik iyi oluş güçlendirilmeli

Eskisi gibi olmasa da hayata karışmamız, bazen yeniden başlamamız, yaralarımızı sarmaya devam etmemiz için psikolojik iyi oluşumuzu güçlendirmemiz gerektiğini ifade eden Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Psikolojik iyi oluş, yaşamda karşı karşıya kalınan anlamlı amaçları sürdürme, kişisel gelişim ve diğerleri ile nitelikli ilişkiler kurma gibi varoluşsal meydan okumaları yönetme olarak açıklanmıştır. Kişinin yaşamındaki pozitif işlevselliği ifade etmektedir. Hayatlarımız kendi seyrinde akıp giderken yaşadığımız birçok güzel olayın yanında kontrol edemediğimiz pek çok kötü olayla da karşılaşabiliyoruz. İyi olanla baş edebilmek her zaman daha kolay ama kötü olanla baş edebilmek için bazı yönlerimizi geliştirmemiz gerekir.” dedi.

Acele etmeyin ve asla vazgeçmeyin!

Gençlerin de bu iyi oluş hali için öncelikle anlamlı amaçlar oluşturmaya ve bu amacı sürdürmeye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Anlamlı amaç dediğimizde herkes için genel bir tanım yapabilmek zor. Hayattan beklentilerimiz, hayallerimiz, olmasını istediklerimiz ve keyif aldığımız alanlar aynı değil. Bunları bulup doğru hedefleri seçebilmek kendini tanımaktan geçiyor. Ben kimim, ne yaptığım zaman mutlu olurum ya da mutsuz olurum? Bunların cevabı uzun bir yol alıyor, her gün kendimizle ilgili yeni bir şey öğreniyoruz ve yaşadığımız her yeni deneyim bize bir şeyler öğretiyor. Gençlere önerim: Acele etmeyin ve asla vazgeçmeyin! Bir başarısızlıkla ya da bir yenilgiyle karşılaştığımızda yaptığımız en büyük hata vazgeçmek oluyor. Asıl büyük başarılar her yenilgiden ders çıkarıp tekrar tekrar ayağa kalktığımızda, daha büyük bir motivasyonla o istediğimize ulaşmak için var gücümüzle çalıştığımızda geliyor. Başarı sadece gururlandırır, ama yenilgi, kaybetmek olgunlaştırır, geliştirir hatta iyileştirir… Hayatı kaçırmamak önemli ve hayatın tadı da bizi besleyen, geliştiren sosyal ilişkiler yaşamaktan anlamlı arkadaşlıklar kurmaktan geçiyor.” diye konuştu.

Bundan sonra ne yapmalıyım?

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Liyakatı daha fazla konuştuğumuz bugünlerde yeterliliklerinizi, yeteneklerinizi ilerleyen zamanlarda geliştirmenin, güçlendirmenin yollarını arayın. Bilimin her türlüsü her zaman ışığınız olsun. Hangi meslekte olursa olsun o mesleği icra eden doğru kişilerle yeniden ayağa kalkacağız. Bundan sonra ne yapmalıyım? Bu soruyu kendimize sormak yeniden başlayabilmek için bir adım olacaktır.” dedi.

Bu önerilere kulak verin!

Gerek deprem bölgesi gerek ise ülkenin farklı bölgelerinde sınava hazırlanan üniversite adaylarına bu süreçten sonra yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, önerilerini şöyle sıraladı:

- Konu başlıklarını tekrar gözden geçirip, eksik olduğunuz konuları tamamlamakla başlayabilirsiniz.

- Kendinize günlük çalışma programı belirleyebilirsiniz. Bir program yaparak çalışırsanız daha verimli bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

- Sınavla ilgili kısa ve uzun süreli hedefler koymak motivasyonunuzu sağlamak için yararlı olacaktır. Kısa süreli olarak günlük, haftalık çalışmalarınızla ilgili hedefler belirleyebilirsiniz. Uzun süreli olarak üniversite, bölüm seçimlerinizle ilgili hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz.

- Motivasyonumuzu yeniden sağlamaya çalışarak, daha çok çalışarak hep birlikte yaralarımızı saracağız. Unutmayın gelecek sizsiniz.