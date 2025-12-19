Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

ALTINCI HASTALIK (ROSEOLA INFANTUM): 3–4 gün süren yüksek ateşin ani düşmesiyle birlikte gövdeden başlayıp yayılan döküntü görülür. 1–2 gün içinde solar ve iz bırakmaz. SU ÇİÇEĞİ: Kırmızı kabarıklık → içi su dolu vezikül → kabuklanma şeklinde ilerleyen farklı evrede döküntüler ile karakterizedir. Genellikle kaşıntılıdır ve kaşıntıya bağlı bakteriyel enfeksiyon oluşmazsa iz bırakmadan iyileşir. EBEVEYNLERE ÖNERİLER Uzm. Dr. Erdoğan, ebeveynlere kısaca şu önerilerde bulundu: Çocuğun tırnaklarını kısa tutun. Kaşıntı için hekimin önerdiği losyonları kullanın. Bol sıvı tüketmesini sağlayın. Döküntüler bulaşıcı olabilir; kreş/okul dönüşü hekime danışın. Aşılama takvimine uyun. AŞI İLE ÖNLENEBİLİR DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR Çocukluk çağında görülen bazı döküntülü hastalıkların, rutin aşılama programı sayesinde büyük ölçüde önlenebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu hastalıklar hem ciddi komplikasyonlara neden olabilirken hızlı bulaşma özelliği sebebiyle toplum sağlığı için de tehdittir. Ülkemizde uygulanmakta olan çocukluk çağı aşı takvimi ile kızamık, kızamıkçık, su çiçeği ve kabakulak hastalıkları kontrol altına alınabilmektedir.”