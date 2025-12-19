Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?
Gaziantep SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Uzm. Dr. Zeynep Göktürk Erdoğan tarafından öne çıkan hastalıklar açıklandı: Ülkemizde çocukluk çağında aşı yapılıyor ama çocuklarda su çiçeği ve kabakulak sık görülüyor. Hangi belirti ne anlama geliyor belli oldu! Uzman isim peş peşe duyurdu!