Sağlık
Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

Gaziantep SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Uzm. Dr. Zeynep Göktürk Erdoğan tarafından öne çıkan hastalıklar açıklandı: Ülkemizde çocukluk çağında aşı yapılıyor ama çocuklarda su çiçeği ve kabakulak sık görülüyor. Hangi belirti ne anlama geliyor belli oldu! Uzman isim peş peşe duyurdu!

Foto - Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

Gaziantep SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Uzm. Dr. Zeynep Göktürk Erdoğan, çocukluk çağında döküntülü hastalıkların oldukça sık görüldüğünü ve çoğu zaman viral enfeksiyonlara bağlı olduğunu söyledi.

Foto - Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

Uzm. Dr. Zeynep Göktürk Erdoğan, “Döküntü; deride kızarıklık, kabarıklık, içi sıvı dolu lezyonlar, pullanma ya da noktasal kanamalar şeklinde ortaya çıkabilir. Bir döküntüyü değerlendirirken başlangıç şekli, yayılım yönü, rengi, ateş ve diğer bulguların varlığı, ilaç veya temas öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır” dedi.

Foto - Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR Uzm. Dr. Erdoğan, çocukluk çağında görülen döküntülü hastalıklara yönelik şu bilgileri paylaştı: EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI: Ağız içinde ağrılı aftlar, el içi ve ayak tabanında içi su dolu kabarcıklar ile seyreder. Hafif ateş ve iştahsızlık eşlik edebilir. Genellikle hafif seyreder ve 7–10 gün içinde döküntüler iz bırakmadan iyileşir. Ağız yaralarına bağlı sıvı alımı azalabileceğinden dehidratasyon riski vardır.

Foto - Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

KIZAMIK: Yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık ile başlar. Ağzın içinde küçük beyaz lekeler (Koplik lekeleri) görülebilir. Kulak arkasından başlayıp yayılan vücuda tipik döküntü vardır. Döküntüler yüzden başlayarak sırayla solar ve kahverengiye döner. Döküntüden 4 gün önce ve 4 gün sonrasına dek bulaşıcıdır. Komplikasyonlar arasında orta kulak iltihabı, zatürre ve beyin zarı iltihabı yer alır. KIZAMIKÇIK: Genellikle hafif seyreder. Yüz ve gövdede pembe döküntü, lenf bezlerinde belirgin şişlik görülür. Gebeliğin ilk 3 ayında geçirilmesi anne karnındaki bebek için risklidir. BEŞİNCİ HASTALIK (ERİTEMA İNFEEKSİYOZUM): Parvovirus B19’a bağlı gelişir. Yüzde ‘tokat atılmış’ gibi parlak kırmızılık ve ardından kollar-bacaklarda dantel tarzı döküntü oluşur. Hafif ateş ve yorgunluk eşlik edebilir.

Foto - Uzm. Dr. Erdoğan: Çocukluk çağında su çiçeği ve kabakulak sık görülür uyarısı yapıyor! Hangi belirti ne anlama geliyor?

ALTINCI HASTALIK (ROSEOLA INFANTUM): 3–4 gün süren yüksek ateşin ani düşmesiyle birlikte gövdeden başlayıp yayılan döküntü görülür. 1–2 gün içinde solar ve iz bırakmaz. SU ÇİÇEĞİ: Kırmızı kabarıklık → içi su dolu vezikül → kabuklanma şeklinde ilerleyen farklı evrede döküntüler ile karakterizedir. Genellikle kaşıntılıdır ve kaşıntıya bağlı bakteriyel enfeksiyon oluşmazsa iz bırakmadan iyileşir. EBEVEYNLERE ÖNERİLER Uzm. Dr. Erdoğan, ebeveynlere kısaca şu önerilerde bulundu: Çocuğun tırnaklarını kısa tutun. Kaşıntı için hekimin önerdiği losyonları kullanın. Bol sıvı tüketmesini sağlayın. Döküntüler bulaşıcı olabilir; kreş/okul dönüşü hekime danışın. Aşılama takvimine uyun. AŞI İLE ÖNLENEBİLİR DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR Çocukluk çağında görülen bazı döküntülü hastalıkların, rutin aşılama programı sayesinde büyük ölçüde önlenebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu hastalıklar hem ciddi komplikasyonlara neden olabilirken hızlı bulaşma özelliği sebebiyle toplum sağlığı için de tehdittir. Ülkemizde uygulanmakta olan çocukluk çağı aşı takvimi ile kızamık, kızamıkçık, su çiçeği ve kabakulak hastalıkları kontrol altına alınabilmektedir.”

