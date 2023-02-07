  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Deprem bölgesinde olan Haluk Levent'in acı kaybı!
Medya

Deprem bölgesinde olan Haluk Levent'in acı kaybı!

Şarkıcı Haluk Levent, deprem bölgesinde enkaz altında kalan kuzeni Güven Dönbak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 15:32:00 -
Deprem bölgesinde olan Haluk Levent'in acı kaybı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber olan şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in enkaz altında kalan kuzeni kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Haluk Levent'in kuzeni de depremde göçük altında kaldı.

"Kuzenim kurtarılamadı"

Çalışmaların ardından enkaz altındaki Levent'in kuzeni Güven Dönbak kurtarılamadı. Twitter hesabından kuzeninin fotoğrafını yayınlayarak kahreden haberi duyuran şarkıcı, "Ah ya ah! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23