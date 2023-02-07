Deprem bölgesinde olan Haluk Levent'in acı kaybı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber olan şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in enkaz altında kalan kuzeni kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Haluk Levent'in kuzeni de depremde göçük altında kaldı.

"Kuzenim kurtarılamadı"

Çalışmaların ardından enkaz altındaki Levent'in kuzeni Güven Dönbak kurtarılamadı. Twitter hesabından kuzeninin fotoğrafını yayınlayarak kahreden haberi duyuran şarkıcı, "Ah ya ah! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.