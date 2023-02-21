Deprem bölgesi sürekli sallanıyor! 7 binden fazla artçı yaşandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinden sonra Hatay dün iki farklı depremle daha sarsıldı.

İlk deprem saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 şiddetinde yaşandı.

Üç dakika sonra ise bu kez merkez üssü Samandağ olan 5.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

6 kişi hayatını kaybetti!

İki farklı depremde 18'i ağır 284 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 şiddetindeki ilk depremin ardından bölgede, 7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. Tatar hasarlı binalara girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.