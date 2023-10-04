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Ekonomi Deprem bölgesi illerinde 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kurulacak
Ekonomi

Deprem bölgesi illerinde 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kurulacak

Yeniakit Publisher
2023-10-04 07:51:00 -
Deprem bölgesi illerinde 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız” açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız. Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak. Hayırlı uğurlu olsun!

 

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