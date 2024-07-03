  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremzede çocuğun mektubunu karşılıksız bırakmadı! Koca yürekli Arda yine yapmış yapacağını

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

Türk askerinin Suriye'de kontrolü sağladığı sırada İran'dan büyük namussuzluk! İHA'lar düşürüldü

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den 4 adet uçak siparişi aldık

Prens Selman'dan sürpriz İran kararı

Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Hayırlı işler, bol güneşler

Tarihçi Orhan Akdağ açıklık getiriyor! Ünlü edebiyatçı Goethe Türk ve Müslüman mıydı?

Bak sen şu vinç operatörünün yaptığına! Vinci kıbleye çevirdi ve…

Düşük doğurganlığa çözüm aranıyor! Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

Fırtına öncesi sessizlik! Altın fiyatları alev alacak!
Gündem Deprem bölgesi için ilk toplantı gerçekleşti: Bakan Murat Kurum kolları sıvadı
Gündem

Deprem bölgesi için ilk toplantı gerçekleşti: Bakan Murat Kurum kolları sıvadı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 21:32:00 -
Deprem bölgesi için ilk toplantı gerçekleşti: Bakan Murat Kurum kolları sıvadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve gelmesinin hemen ardından çalışmalara başladı. Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı'nı gerçekleştiren Bakan Kurum, cuma gününden itibaren asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gideceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum göreve gelir gelmez deprem bölgesi için harekete geçti.

Ekibiyle beraber Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı'nı gerçekleştiren Murat Kurum, cuma gününden itibaren afet bölgesine gideceğini dile getirdi.

"SOKAK SOKAK, HANE HANE ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız.

Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz.

Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak.

Yeni Bakanlar TBMM'de yemin etti
Yeni Bakanlar TBMM'de yemin etti

Gündem

Yeni Bakanlar TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kilit rol oynuyor

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı
Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

Gündem

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

Ankara'da sıcak anlar! Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Ankara'da sıcak anlar! Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Gündem

Ankara'da sıcak anlar! Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23