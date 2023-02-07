  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem bölgesi için 66 savcı görevlendirildi
Gündem

Deprem bölgesi için 66 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 15:31:00 -
Deprem bölgesi için 66 savcı görevlendirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile koordineli bir şekilde depremde göçük altında kalan hakim-savcı ve adliye personellerinin belirlenmesi için harekete geçti.

Oluşturulan kriz masasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakanlık ile koordineli bir şekilde deprem nedeniyle göçük altında kalan veya yaralanan hakim-savcı ve adliye personellerini tek tek belirledi.

Diğer yandan zarar gören adliye binaları ile hakim-savcı lojmanları da belirlendi.

HSK, başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak 66 ilave savcı görevlendirdi.

Yok mu bu ülkenin bir sahibi? İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?
Yok mu bu ülkenin bir sahibi? İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?

Gündem

Yok mu bu ülkenin bir sahibi? İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı
TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı

Gündem

TİP Sözcüsü ezan düşmanı Sera Kadıgil'e Yeni Akit şoku! Savcılık kararını açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması!

Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş açıklaması!

Cumhuriyet Savcısı Ekren yazdı! İşte Dezenformasyon Yasası'nın vatandaş açısından önemi...
Cumhuriyet Savcısı Ekren yazdı! İşte Dezenformasyon Yasası'nın vatandaş açısından önemi...

Gündem

Cumhuriyet Savcısı Ekren yazdı! İşte Dezenformasyon Yasası'nın vatandaş açısından önemi...

Başsavcılıktan deprem dezenformasyonuna soruşturma
Başsavcılıktan deprem dezenformasyonuna soruşturma

Gündem

Başsavcılıktan deprem dezenformasyonuna soruşturma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23