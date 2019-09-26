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Deprem anında görülmemiş olay! Canını hiçe saydı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında canını hiçe sayarak makinelerin devrilmesini önledi. Ünal, bu hareketi sonrası işveren tarafından ödüllendirildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 23:55

İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları depremden kaçarken canını hiçe sayan Ünal'a iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sırasında iş yeri çalışanları kendini dışarı atarken, Nurettin Ünal adılı çalışan canını düşünmeden koca makineyi tutmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Ünal, depremde sallanan tekstil makinesini iki eliyle tutarak sarsıntı geçene kadar makinenin başından ayrılmadı.

"Canını hiçe saydı, o haliyle makineyi tutmaya çalıştı"

Nurettin Ünal'ın iş arkadaş Kadir Tur, "Saat 2 gibi deprem oldu. Biz aşağı indik, Nurettin arkadaşımız vardı burada. O da makinenin devrileceğini zannederken, canını hiçe saydı o haliyle makineyi tutmaya çalıştı. Makine sallanırken o da karşı tarafa makineyi itmeye çalışıyor, sonra ipler devrildi" dedi.

"Kendisine bir maaş ikramiye verdik"

İş yeri yetkilisi Ali Bakay, çalışanın bu davranışından dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdiklerini belirterek, "Çalışanımızın bu hareketinden dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdik. Aslında doğru bir davranış olmadığını biliyoruz, bir daha öyle bir davranışının olmamasını istedik. Deprem anında ne yapması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 23:55
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