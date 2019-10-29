Deprem anında çekilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi
Filipinlerde yerel saatle 09:04'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anının videosu yayınlandı. Davao kentinde bir bankada çekilen görüntüler, depremin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tufan Acar yeniakit.com.tr
Filipinler'in güneyindeki Mindao Adası'nda yer alan Davao şehirnde yerel saatle 09:04'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şehirdeki binalarda hasar oluşturan deprem, halkta da büyük paniğe sebep oldu.
Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak açıklandı.
Deprem anında bir Filipinli tarafından çekilen video yaşanan kabus dolu anları gözler önüne serdi. Davao kentindeki bir bankada kaydedilen görüntülerde çalışanların çığlık sesleri yükselirken masa ve sandalyelerin yerinden oynadığı gözlendi.
Depremlerin sık yaşandığı Davao şehrinde 2 hafta önce de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.