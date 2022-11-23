Deprem anında beliren ışık ürpertti!
Düzce'de meydana gelen 6 şiddetindeki deprem anında güvenlik kameralarınca an be an kayıt altına alınan ışık haznesi görenleri ürpertti.
Düzce'de saat 04:08'de meydana geln 6 şiddetindeki deprem, Tekirdağ'dan İzmir'e geniş bir alanda hissedildi.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde de hissedilen deprem sırasında ortaya çıkan görüntü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alaplı ilçesinde bir vatandaşa ait evin kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin depremden saniyeler öncesinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.
Öte yandan deprem esnasında beliren ışık haznesi görenleri ürpertti.