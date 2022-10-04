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Ekonomi Depoları hemen doldurun! Benzin ve motorine zam geliyor
Ekonomi

Depoları hemen doldurun! Benzin ve motorine zam geliyor

Brent petrolde ve dolar kurundaki dalgalanmaların ardından motorin ve benzine zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 10:17:00 -
Depoları hemen doldurun! Benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken gelen son dakika haberine göre 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine 1,10 TL zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayı...

Benzin ve motorine zam

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

Güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.

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