Depoları doldurun! Motorine bir zam daha geliyor
Brent petrolün 100 doların üzerine çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bu nedenle motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.
Motorin fiyatına gelen peş peşe zamlar ile birlikte aldı başını gidiyor. En son gelen zam ile birlikte 25 lirayı aşan motorin fiyatına yine bu gece yarısı zam bekleniyor.
Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının artması nedeniyle motorine bu gece 95 kuruş zam bekleniyor.
Benzinde indirim yok
Öte yandan dün benzin fiyatı indirim sınırına gelirken gün içinde uluslararası piyasaların hareketlenmesi ile tekrardan yükselişe geçti ve benzinde indirim gündemden çıktı.