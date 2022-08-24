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Ekonomi Depoları doldurun! Motorine bir zam daha geliyor
Ekonomi

Depoları doldurun! Motorine bir zam daha geliyor

Brent petrolün 100 doların üzerine çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bu nedenle motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 09:40:00 - 2022-08-24 11:58:26
Depoları doldurun! Motorine bir zam daha geliyor

Motorin fiyatına gelen peş peşe zamlar ile birlikte aldı başını gidiyor. En son gelen zam ile birlikte 25 lirayı aşan motorin fiyatına yine bu gece yarısı zam bekleniyor.

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının artması nedeniyle motorine bu gece 95 kuruş zam bekleniyor.

Benzinde indirim yok

Öte yandan dün benzin fiyatı indirim sınırına gelirken gün içinde uluslararası piyasaların hareketlenmesi ile tekrardan yükselişe geçti ve benzinde indirim gündemden çıktı.

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Yorumlar

ibrahim

Petrol fiyatı arttı mazota benzine zam var. Petrol düşünce indirim yok. Tekrar petrol fiyatı arttı yeniden zam bakalım nereye kadar gidecek bu iş.

yazık size

daha brent anlık çıkınca zammı yapıyorsunuz,bir iki hafta düşük kalınca indirim yapsak mı,yapmasak mı diye nazlanarak 2 lira yapmak gerekirken 70-80 kuruşla geçiştiriyorsunuz...
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