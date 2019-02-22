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"Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyası devam ediyor

MediaMarkt, yoğun talep üzerine "Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyasını 26 Şubat tarihine kadar uzatıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 10:54
"Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyası devam ediyor

MediaMarkt, yoğun talep üzerine "Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyasını 26 Şubat tarihine kadar uzatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir haftaya yakın uzatılan kampanya kapsamında seçili elektrikli süpürgeler, bulaşık makineleri ve televizyonlarda indirimler uygulanıyor. Cep telefonlarında da indirime giden olan MediaMarkt, Depoları boşaltıyoruz kampanyasına ek olarak 10 aya varan taksit avantajı sunuyor.

MediaMarkt, bir haftaya yakın uzattığı ve seçili ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler gerçekleştirdiği "Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında her evin temel ihtiyacı olan ürünlerde özel bir indirim fırsatı başlatıyor.

26 Şubat tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de televizyonlarda yüzde 25'e varan indirimlere ek olarak kredi kartına 9 taksit uygulanıyor.

Beyaz eşyalarda ise 12 taksit fırsatıyla yüzde 30'a varan indirimler gerçekleşiyor.

"Depoları boşaltıyoruz" kampanyasının cazip fırsatlarını yakalamak isteyen müşteriler, aynı zamanda beyaz eşyalarda da sıfır ÖTV avantajından yararlanıyor.

MediaMarkt, kampanya dahilinde 108 ekran Vestel televizyonu 9 taksit avantajıyla birlikte 2 bin 499 liradan satışa sunuyor.

Beyaz eşyalarda da büyük indirimler gerçekleştiren MediaMarkt'ta Altus marka bulaşık makinası 1088 lira, yanında Tefal buharlı ütü hediyesi olan Rowenta marka torbasız süpürge ise 2 bin 199 lira.

"Depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında indirime giren diğer bir ürün ise Samsung'un J8 telefonu oldu. Tüm cep telefonlarında faizsiz ve masrafsız 10 aya varan taksit avantajı sunan MediaMarkt, Samsung J8 akıllı telefonu 1649 liradan satışa sunuyor.

İndirime giren ürünler arasında Vestel TV ve Samsung J8 akıllı telefona uygulanan özel indirimler, 24 Şubat tarihinde son bulacak.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:54
  1. Samsun
  2. MediaMarkt

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