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Denizli'ye prestij katacak yatırım! İşte Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezi

Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olarak inşa edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi tamamlandı.

08 Mart 2019 Cuma 01:54
Denizli'ye prestij katacak yatırım! İşte Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezi

Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olarak inşa edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi tamamlandı. Denizli’nin sosyal ve kültürel alandaki büyük ihtiyacını karşılayacak dev tesiste, tanıtım gezisi düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de bilim, kültür ve sanatın merkezi olacak dev tesisin pazar günü açılacağını müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı açıklamada 85 bin metrekare kapalı alana sahip Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 500, bin ve iki bin kişilik dev salonların olacağını dile getirdi. Zolan, sergi, nikah ve seminer salonları ile birlikte Denizli’nin sosyal ve kültürel alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak dev tesisle ilgili diğer detaylar ise şöyle paylaştı:

Denizli’ye yakışan merkez

 “Denizli’mizde kültür ve sanatın kalbinin atacağı, birçok ihtiyacı yerine getireceğimiz ve birçok etkinlik yapacağımız tesisimizi tamamladık. Ege Bölgesi'nin en güzel, en etkili, kapasite anlamında da en büyüğü olan tesisimiz 25.000 metrekare taban alanına ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde 500, bin ve iki bin kişilik olmak üzere üç büyük salonu bulunuyor. 6 nikah salonu, 5 seminer salonu, fuaye alanları ve daha bir çok güzellikleri ile tüm ihtiyaçları karşılayabilecek alanlar Denizli’mizin hizmetinde olacak. Tiyatro salonumuz haftanın 7 günü hizmet verecek. Toplantı, konferans ve konser salonlarıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İçerisinde bulunan gezegen evi dediğimiz planeteryum ile çocuklarımıza eğitimler vereceğiz.

Kongre turizmine katkı

Allah'ımın izni, Denizlili hemşehrilerimizin desteği ile bunu da tamamladık. İnşallah 10 Mart 2019 Pazar günü hizmete alacağız. Denizli biliyorsunuz turizm kenti. Kongre turizminin de Denizli'de gelişmesini istiyoruz. Bu yapıyla inşallah kongre turizmine de katkı koyacağız. Denizli’miz önümüzdeki dönem kültürün ve sanatın en üst seviyede yapıldığı yer olsun. Bu tesisimiz buna katkı sağlayacak. Yapımı sürecinde tüm hemşehrilerime verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Zor bir süreçti ama çok özel bir projeyi yaptık ve tamamladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Denizli değerlerinin adı yaşatılıyor

Önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin adını taşıyan tesisteki salonlarda İbrahim Çallı, Özay Gönlüm, Yalçın Gökçebağ, Fatma Yıldız, Mehmet Gazi gibi Denizli'nin unutulmaz değerlerinin isimlerinin kullanılması ile ilgili soruyu cevaplandıran Başkan Osman Zolan, "En büyük salonumuza Denizli’mizin değeri Özay Gönlüm adını verdik. Diğer bir salonumuza Denizli'nin fethinde komutan olan ve fetih sırasında şehit düşen Mehmet Gazi'nin ismini verdik. Allah rahmet eylesin. Denizli’mizin değerlerinin isimlerini salonlarımıza verdik, isimleri burada da yaşayacak. Ruhları şad mekânları cennet olsun" dedi. Tesisin yapılmasına önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin çok emekleri olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, şunları söyledi: "Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'ım herkesten razı olsun. Bize destek olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah."

İlk nikahı Başkan Zolan kıydı

Merkez içerisinde yer alan nikah salonunda ilk nikahı Başkan Osman Zolan kıydı. Başkan Zolan’ın nikahını kıydığı Hatice Altay-Murat Tatlı çiftinin nikâh şahitliklerini ise Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve Zeynep Tatlı yaptı.

Başkan Osman Zolan'dan 8 Mart sürprizi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na çıkmak isteyen tüm kadınlara teleferiğin ücretsiz olduğunu müjdeledi.

Başkan Zolan, Kadınlar Günü'nde küçükte olsa bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan tüm kadınların 08 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve onlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:58
  1. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
  2. 8 Mart Dünya Kadınlar Gün
  3. Nihat Zeybekci

YORUM YAZ

  • Cuneyt KarahanCuneyt Karahan56 dk önce
    Her yapiya her yola her caddeye birilerinin ismini vermekten ne zaman vazgececegiz acaba? Ustelik daha sag olan birinin ismi. Yarin bir kotulugunu, yanlis isini duyarsiniz degistirirsiniz. Ayni tartismalar Istanbul Havalimani icin de yasandi. Denizli Kongre KulturMerkezi ismi bi yerinize mi batti?
  • sabrisabri1 sa önce
    Hayırlı cumalar. Kültür merkezinin kendisine isim olarak Özay Gönlüm ya da İbrahim Çallı daha çok yakışırdı. Saygılarımla.

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