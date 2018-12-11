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Denizlispor'un zirve hedefi

- Teknik direktör Yücel İldiz: - "Alacağımız puanlar bizi zirveye taşıyacaktır"

11 Aralık 2018 Salı 14:51
Denizlispor'un zirve hedefi


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Alacağımız puanlar bizi zirveye taşıyacaktır." dedi.

Denizlispor, ligin 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinde oynadıkları maçlarda taraftar desteğinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, hedeflerinin ligin ilk yarısını üst sıralarda bitirmek olduğunu dile getirdi.

Yeni bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini aktaran İldiz, şunları kaydetti:

"Zirveye doğru çıktığımız bu yolda bazen istenilen olmuyor. Evimizdeki maçta kazansaydık zirveye yaklaşacaktık. Fırsatı kaçırdık. Futbolun içinde bu gibi riskler var. Ama Denizlispor henüz son sözü söylemedi. Rakibimizi küçümsemeden hazırlanacağız ve o maçı alacağız. Alacağımız puanlar bizi zirveye taşıyacaktır. Kardemir Karabükspor maçının bol gollü geçmesini umuyorum."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:51
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