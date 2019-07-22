Denizlispor'un minyatür şampiyonluk kupasına ilgi

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, 9 yılın ardından gelen şampiyonluk simgesine ofislerinde yer vermek isteyen Denizli iş dünyasının minyatür kupalara ilgi gösterdiğini söyledi.

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim olarak Yukatel Denizlispor'un mali yapının güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını, bütçeye katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Pek çok futbol kulübünün yaşadığı mali sıkıntılara karşılık Yukatel Denizlispor'un, ciddi reklam anlaşmaları yaparak ve yeni ürünler geliştirerek her kesimin desteğini kazandığını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Nokta atışı transferlerin ve stadyum inşaatının yanı sıra kulübün mali yapısını da güçlendirerek Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışıyoruz. Geçen dönem promosyon ve bayrak projeleri ile önemli gelir elde eden Yukatel Denizlispor'un minyatür kupaları da ilgiyle karşılandı. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak için yönetim kurulu tarafından geliştirdiğimiz minyatür kupaların satışı devam ediyor. 9 yılın ardından gelen şampiyonluk simgesine ofislerinde yer vermek isteyen Denizli iş dünyası minyatür kupalara ilgi gösteriyor."

Bu arada gümüş ve altın kaplama olarak 26,5 santimetre yüksekliğinde yaptırılan minyatür kupaların bin 500 liradan, 13 santimetre boyunda olanların ise 500 liradan satıldığı kaydedildi.