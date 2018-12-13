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"Denizlispor'u iyi analiz ettik"

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:- "Bu maçta iyi futbol oynayarak, güzel bir sonuç almak istiyoruz"- "Gençlerimizin çok daha üstüne katarak bir şeyler yapacağına inanıyorum"

13 Aralık 2018 Perşembe 18:52
"Denizlispor'u iyi analiz ettik"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, genç oyuncularla önemli bir mücadele verdiklerini söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalmalarının futbolcularına moral ve öz güven kazandırdığını belirtti.

Rakiplerin bulunduğu konumun değil, kendilerinin neler yapacağının önemli olduğunu ifade eden Öcal, "Denizlispor'u iyi analiz ettik ve ona göre çalışmalar yaptık. Futbolcuların enerjileri yüksek, istek ve arzuları da üst düzeyde. Bu maçta iyi futbol oynayarak, güzel bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Futbolcuların iyi futbol oynadıkça öz güvenlerinin arttığını aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Çıkışta olan bu gençlerimizin olumlu işler yapacağına inanıyorum. Sahaya galibiyet için çıkıyoruz ama iki eksiğimiz var. Fatih Tultak, milli takıma gitti, Cihan Aydın da sarı kart cezalısı. Onların yerine iyi antrenman yapanları monte edeceğiz. Takım halinde belli bir sistemimiz var onu oturtmaya çalışıyoruz. Çocuklar öğrendikçe ortaya daha güzel şeyler çıkıyor. Bu hafta da güzel bir maç olacağı garantisini verebilirim."

Taraftarları tribünde kendilerini desteklemeye çağıran Öcal, "Taraftarın gelmemesi bizleri çok üzüyor. Sonuca endeksli bir futbol oynuyoruz ancak bir de memleket davası var ve bu çocuklar onun için mücadele ediyorlar. Oyuncularımız taraftar desteği ile daha iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Denizlispor maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, ligin 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'ndeki antrenmanda, yan top çalışması ve çift kale maç yapıldı.

İdmana, milli takıma çağrılan Fatih Tultak katılmazken, sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz takımdan ayrı koştu.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:52
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  2. idman
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Spor Toto 1. Lig
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