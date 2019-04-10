Denizlispor’da Ziya sezonu kapatabilir Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında oynanan Adanaspor-Abalı Denizlispor maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle, yeşil-siyahlı ekipte 44. maddeden PFDK’ya sevk edilen Ziya Alkurt sezonu kapatabilir.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında geçtiğimiz Pazar günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan ve Denizlispor’un son dakika golüyle 4-3 kazandığı maçın ardından saha olayları çıktı. Yaşanan olayda maç sonu kırmızı kart gören Denizlisporlu oyuncu Ziya Alkurt’un rakip takıma yönelik hareketleri nedeniyle geçtiğimiz gün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Meydana gelen saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatnamesi’nin 44. maddesi gereğince disiplin kuruluna sevk edilen Alkurt’un maddenin içinde yer alan sevk edilen futbolcuların 3 ile 6 maç arasında ceza verilebileceği belirtilirken, alacağı ceza ile sezonu kapatma tehlikesi bulunuyor.

Şampiyonluk yolunda son düzlüğe giren Horoz, sezonun bitimine 6 maç kala, sezon boyunca performansıyla katıma büyük katkı sağlayan Alkurt’un büyük bir ceza alması halinde önemli bir silahından mahrum kalacak.

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